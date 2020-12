Pronostic Bordeaux Reims : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Bordeaux – Reims : la « démarrante » pour les Girondins

Profitez d'un 1er pari remboursé de 100€ chez PokerStars Sports

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Bordeaux Reims :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Pour la dernière journée de Ligue 1 en 2020, Bordeaux reçoit le Stade de Reims. Les Girondins, malgré un été agité, réalisent une saison intéressante. Les hommes de Gasset ont réussi une bonne série de résultats lors des dernières journées, avec des victoires face à Rennes et Brest pour un nul au Parc des Princes face au PSG. Les partenaires de De Préville se sont ensuite inclinés à Lille avant de se faire surprendre à domicile par Saint Etienne (2-1). Ce week-end, les Bordelais ont réagi en s’imposant à la Meinau face au RC Strasbourg (0-2), grâce à des réalisations de Pablo et Otavio. Ce match fut l’un des plus aboutis de Bordeaux depuis l’arrivée de l’excellent coach Gasset. 12de Ligue 1, les Girondins possèdent 10 points d’avance sur Nîmes, premier relégable, et pourraient intégrer le Top 10 en cas de succès ce mercredi.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Stade de Reims avait été l’une des satisfactions de ces deux dernières saisons. Les hommes de David Guion avaient même réussi à accrocher les barrages d’Europa League au terme d’un excellent exercice l’an passé. Cette saison, la donne a changé puisque Reims lutte pour le maintien. En effet, après 16 journées, les Rémois sont seulement 17avec 2 unités d’avance sur le premier relégable. Ce week-end, les Champenois ont réussi une excellente opération en prenant un point sur la pelouse du Vélodrome face à un l’Olympique de Marseille qui a semblé fatigué (1-1). Pour ce match, des Girondins en meilleure forme devraient s’imposer lors de cette dernière journée de l’année.- Vous avez le droit à un premier pari remboursé de 100€- Misez votre premier pari de 100€ sur ce match et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€ en pari gratuitavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecRetrouvez le Pronostic Bordeaux Reims encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !