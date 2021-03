Pronostic Bordeaux PSG : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Paris enchaîne à Bordeaux

Profitez d'un 1er pari remboursé de 150€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Bordeaux PSG :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Auteur d’un début d’année 2021 tonitruant, Bordeaux connaît depuis un gros passage à vide. De plus, l’ambiance n’est pas au top en Gironde comme l’ont confirmé les récentes déclarations du capitaine Koscielny. Ce week-end, les Bordelais ont abordé leur opposition face à Metz dans d’excellentes dispositions. Logiquement, les hommes de Jean-Louis Gasset ont ouvert le score par Kalu. En revanche, les Bordelais se sont écroulés en seconde période et ont permis le retour des Messins, qui en ont profité pour arracher un succès dans le temps additionnel (défaite 1-2). Bordeaux vit un passage délicat avec 7 matchs sans la moindre victoire, 1 point pris seulement sur les 6 dernières journées, et se retrouve en 11position avec seulement 8 points d’avance sur des relégables qui se sont révoltés ces dernières semaines. Ce mercredi, les Girondins affrontent une équipe du PSG qui lutte pour le titre de champion. Ce match ne semble pas être le plus propice pour relancer une dynamique du côté de Bordeaux.chez⇒ ⇒⇐ ⇐Cependant, le club parisien n’a pas oublié que les Girondins étaient venus prendre un point au Parc des Princes lors du match aller (2-2). Depuis le début de saison, le club de la capitale se montre irrégulier, capable de superbes prestations comme lors du succès à Barcelone (1-4) mais aussi de contre-performances surprenantes, à l’image de la défaite à Lorient (2-3). Ce week-end, les Parisiens ont relevé la tête après leur revers face à Monaco. En effet, les hommes de Pochettino se sont facilement imposés sur la pelouse de Dijon (0-4), lanterne rouge de Ligue 1. Les Parisiens n’ont pas eu à forcer leur talent pour décrocher une victoire facile. Mbappé et Kean se sont mis en évidence et ont permis à Paris de réaliser une bonne opération puisque Lille et Lyon ont perdu des points ce week-end. Ce mercredi, le PSG devrait rencontrer plus de difficultés face à Bordeaux. De plus, Pochettino ne va toujours pas pouvoir compter sur les Verratti, Neymar et Di Maria, toujours coincés à l’infirmerie, ni sur Mbappé qui est suspendu. Néanmoins, Paris a de la ressource avec notamment uun Kean qui s’affirme comme un très bon complément à Icardi, et un duo défensif Kimpembé-Marquinhos qui devrait pouvoir tenir le coup ce mercredi. Face à des Bordelais à la peine, le PSG devrait décrocher un succès important dans l’optique du titre.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Vous pouvez récupérer ensuite jusqu'à 100€ supplémentaires en Cash Back pendant les 2 périodes de 30 jours suivants votre inscription.avecavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, sponsor de MonacoavecRetrouvez le Pronostic Bordeaux PSG détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !