Pronostic Bordeaux Pau : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Bordeaux se reprend face à Pau

Relégué de Ligue 1 à l'issue d'un exercice catastrophique, Bordeaux s'est parfaitement adapté aux joutes de la Ligue 2. En effet, les hommes de David Guion occupent la 2place du classement à 2 points du Havre, avec 2 unités d'avance sur le troisième, Grenoble. Battu à Saint-Etienne, le club bordelais avait ensuite parfaitement réagi en signant une très belle série de 5 victoires pour un nul. Alors leader de L2, Bordeaux s'est fait surprendre la semaine passée aux Costières face à une formation nîmoise qui lutte pour son maintien. Les Bordelais se sont rapidement retrouvés menés au score et ne sont pas parvenus à recoller malgré de nombreuses opportunités. Ce samedi pour la dernière journée de championnat avant le début de la Coupe du Monde, Bordeaux devrait tout mettre en œuvre pour se relancer.

En face, Pau est la sensation du moment en Ligue 2. Auteur d'une entame catastrophique, le club béarnais a su se relancer en obtenant deux nuls importants face à Caen et Saint-Etienne. Ces résultats semblent avoir lancé la saison des Palois, qui tournent depuis à plein régime. En effet, lors des 9 dernières journées de Ligue 2, la bande à Tholot ne s'est inclinée qu'une seule fois sur la pelouse de Metz. Dernièrement, la formation paloise a remporté ses trois derniers matchs face à Annecy, Nîmes et le week-end dernier contre une équipe d'Amiens qui joue les premiers rôles. Cette excellente dynamique a permis aux Palois de remonter à la 10place du général, avec 6 points d'avance sur la zone de relégation. Marqué par sa défaite à Nîmes et la perte de la 1place, Bordeaux va tout faire pour se relancer lors de la réception de Pau.