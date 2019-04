Pronostic Bordeaux OM : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Dernière chance pour l’OM à Bordeaux

Les Girondins de Bordeaux reçoivent l'Olympique de Marseille dans le cadre de la 31journée de Ligue 1. Calés dans le ventre mou avec 12 points d'avance sur le barragiste et éliminés de toutes les compétitions nationales, les Bordelais n'ont plus rien à espérer dans cette fin de saison. Depuis quelques semaines, Paulo Sousa a pris les rênes de cette équipe et le coach portugais prépare surtout l'exercice 2018/2019. L'ancien coach de la Fiorentina n'a toujours pas gagné le moindre match avec sa nouvelle équipe mais Bordeaux est invaincu depuis 41 ans à domicile face aux Phocéens. Cependant, l'OM arrive en Gironde avec l'espoir de se repositionner dans la course à la Ligue des Champions. L'objectif principal des hommes de Rudi Garcia reste une qualification européenne. A 8 points de Lyon, 3, les Marseillais ont même vu Saint-Etienne leur ravir la 4place en milieu de semaine. Une défaite sonnerait le glas des espoirs de C1, ce qui impacterait grandement l'effectif marseillais. Rudi Garcia a des motifs d'espoir comme l'efficacité de Balotelli, auteur de 7 des 9 derniers buts de sa formation, et le retour de ses défenseurs Sakai et Kamara qui ont beaucoup manqué à l'OM face à Angers. Les 4 derniers déplacements marseillais ont offert de nombreux buts, et en Gironde, les Phocéens n'auront pas d'autre choix que de prendre des risques.