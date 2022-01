Pronostic Bordeaux OM : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

L’OM brise la malédiction face à un Bordeaux amoindri

Cette opposition entre Bordeaux et Marseille est un des grands classiques du championnat de France. Ces sommets ont connu leur paroxysme lors des présidences de Claude Bez pour les Girondins et celle de Bernard Tapie pour les Olympiens. Fortement attendu par les supporters, ce choc a longtemps été menacé car le club girondin est durement touché par la Covid avec plusieurs joueurs positifs qui s'ajoutent déjà aux blessés et aux départs à la CAN. Ce choc pourrait être tronqué par toutes ces absences qui amenuisent évidemment la formation bordelaise. Cette confrontation réussit habituellement aux Bordelais qui sont invaincus depuis le 01 octobre 1977 à domicile face à Marseille. Cette saison, les hommes de Petkovic ne sont pas au mieux et luttent pour leur maintien. Actuellement, le club au scapulaire se trouve à la première place non relégable, avec 1 point d'avance sur Metz. Le week-end dernier, les Bordelais ont évolué avec une formation fortement remaniée (suite à l'épidémie de Covid) avec plusieurs joueurs des équipes de jeunes et se sont lourdement inclinés face à Brest (3-0) en Coupe de France. En championnat, la formation girondine avait réussi un joli coup dans l'optique du maintien en s'imposant à Troyes (1-2) mais s'est ensuite incliné à domicile contre Lille (2-3). De son côté, l'OM veut profiter à double titre des absences bordelaises. D'une part, pour confirmer sa place sur le podium de la Ligue 1 et d'autre part, pour mettre fin à la terrible malédiction des Marseillais en Gironde, où ils attendent un succès depuis 44 ans. En championnat, l'OM occupe la troisième place du classement avec le même nombre de points que Nice. Les hommes de Sampaoli ont été plutôt irréguliers lors des dernières journées, avec une défaite à domicile face à Brest (1-2), un succès à Strasbourg (0-2) et un nul au Vélodrome contre Reims (1-1) obtenu en toute fin de rencontre sur un penalty de Payet. Sur cette même période, les Olympiens ont disputé deux tours de Coupe de France où ils ont fait le taf contre Cannet Rocheville (4-1) et Chauvigny (0-3). L'international polonais Arkadiuz Milik s'est mis en valeur en inscrivant un triplé lors du 1er tour et un ciseau dans le second. Face à un Bordeaux amoindri, Marseille devrait s'imposer et briser une malédiction qui dure depuis plus de 44 ans.