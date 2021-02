Pronostic Bordeaux OM : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Bordeaux, 44 ans d’invincibilité à domicile face à l’OM

Un grand classique du championnat de France clôture dimanche la 25journée de Ligue 1, avec l'opposition entre Bordeaux et Marseille. Affiche phare de Ligue 1 dans les années 90, ce choc oppose aujourd'hui le 10au 9. Les Bordelais connaissent une saison sur courant alternatif. Excellents lors de la reprise avec 3 victoires consécutives face à Lorient, Nice et Angers, les Bordelais viennent de perdre 4 matchs d'affilée face à Lyon, Lille et Brest en Ligue 1 et contre Toulouse en Coupe de France. Battus logiquement par Lyon et Lille, les 2 premiers, les Girondins regrettent sans doute leurs contre-performances face à Brest et surtout face aux Pitchounes. Mercredi, les hommes de Gasset se sont en effet inclinés à domicile en CDF face à une formation de Ligue 2 qui avait fortement remanié son XI. Avec 13 points d'avance sur le premier relégable, Bordeaux a raté une belle opportunité de s'offrir un enjeu en cette fin de saison. En face, l'Olympique de Marseille tente de soigner ses maux. Le club marseillais a connu quelques semaines complétement folles, avec des résultats décevants, la colère de ses supporters, le départ d'André Villas-Boas, un Jacques-Henri Eyraud critiqué de toutes parts, et des rumeurs de rachat de club. Dans ce contexte difficile, les Phocéens font le dos rond comme lors de leur succès difficile obtenu à Auxerre en Coupe de France (0-2). Cette victoire met fin à 7 matchs consécutifs sans la moindre victoire. En déplacement, Marseille n'a plus gagné de match en Ligue 1 depuis son succès aux Costières face à Nîmes (0-2) début décembre. De plus, l'OM affronte une formation bordelaise contre laquelle elle n'a plus gagné en déplacement depuis 44 ans. Face à des Marseillais, pas totalement remis de tous ses soubresauts et privés de 3 titulaires (Payet, Caleta-Car, Alvaro), Bordeaux devrait conserver son invincibilité, au moins une saison supplémentaire.