Pronostic Bordeaux Nîmes : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Bordeaux sur sa lancée face à Nîmes !

Les Girondins de Bordeaux réalisent un bon début de saison. Les Bordelais restaient sur deux années sportives décevantes mais semblent être désormais lancés sur de bonnes bases. Paulo Sousa a débuté son travail l'an passé et a mis en place une équipe équilibrée avec d'un côté des joueurs expérimentés comme Koscielny et Briand, et de l'autre de jeunes pépites comme Maja ou Adli. Ce week-end, les Bordelais ont ramené un point de Reims. Costil a multiplié les parades face à des Rémois réduits à 10, ce nul concédé dans les dernières minutes du match prive les Girondons du podium. De retour dans leur Matmut Atlantique, Bordeaux veut confirmer les derniers succès obtenus face à Nantes et Monaco. Depuis le début de saison, Nicolas De Préville se montre très inspiré à la conclusion avec ses 4 buts, mais aussi dans la construction avec ses 3 passes décisives. Face à un adversaire direct pour le maintien, Nîmes n'a pas été en mesure de s'imposer samedi, à domicile, face à Metz (1-1). A leur habitude, les Nîmois ont mis beaucoup de cœur pour revenir au score mais le club manque cruellement de talent depuis le départ de nombreux joueurs lors du mercato. Les Savanier, Bouanga, Alioui, etc. n'ont pas été remplacés et montrent de très bonnes choses dans leurs nouveaux clubs. Les Crocos n'ont toujours pas gagné le moindre match en déplacement et peuvent logiquement s'attendre à une rencontre difficile face à une équipe bordelaise en pleine forme. Sur 3 victoires à domicile, les Girondins devraient s'imposer.