Pronostic Bordeaux Nîmes : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Bordeaux à la relance !

Les Girondins de Bordeaux connaissent un début de saison agité : les tours préliminaires de l'Europa League à jouer dès la fin juillet, le licenciement de Poyet, les rumeurs autour de Thierry Henry, et finalement l'arrivée de Ricardo qui, faute de diplôme, ne peut pas être nommé officiellement entraîneur. Ancien de la maison, le Brésilien connaît parfaitement le Haillan et est en mesure de redresser la situation. De plus, Bordeaux peut bénéficier des derniers renforts du mercato : le buteur danois Cornelius et le feu-follet Karamoh, arrivés pour étoffer le secteur offensif des Girondins. Performants en Europa League, les Bordelais doivent maintenant l'être en Ligue 1.Les Girondins ont justement l'opportunité de se relancer face au promu nîmois. Car si les Crocos ont parfaitement réussi leur intégration à la Ligue 1 avec deux belles victoires sur Angers et l'OM, ils se sont ensuite inclinés lors des deux dernières rencontres. Pour ce déplacement à Bordeaux, l'entraîneur gardois Bernard Blaquart déplore des absences importantes puisque Bouanga, Alioui et Valdivia sont blessés, et que Savanier est suspendu suite à son mauvais geste sur Mbappé. Dans l'obligation de s'imposer, les Girondins version Ricardo peuvent s'imposer face à des Crocos diminués et inexistants à Toulouse pour leur dernier match joué à l'extérieur.