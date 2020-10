Pronostic Bordeaux Nîmes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Bordeaux assure l’essentiel face à Nîmes

Les Girondins de Bordeaux accueillent le Nîmes Olympique dans le cadre de la 8journée de Ligue 1. Les Bordelais vont vouloir se racheter de la lourde défaite subie au Vélodrome le week-end dernier (3-1). Ce revers positionne Bordeaux en 12position, avec 9 points au compteur. Le club girondin a connu un été marqué par des problèmes en interne. Jean-Louis Gasset est arrivé et a réussi à conserver des cadres sur le départ. Les performances bordelaises depuis le début de saison sont moyennes, malgré les deux victoires obtenues face à Angers et Dijon. Les Girondins s’appuient, en général, sur la solidité de leur bloc défensif, avec un Laurent Koscielny en patron.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Nîmes réalise un début de saison moyen mais n’a pas été épargné par le calendrier. En effet, les Gardois ont affronté le PSG, Montpellier, Lyon et Rennes, 4 formations de haut de tableau. Les hommes d’Arpinon ont remporté leur premier match à domicile face à Brest avant de s’imposer dans le derby à la Mosson face à Montpellier lors de la 6journée. Le week-end dernier, les Crocos se sont logiquement inclinés face au champion en titre parisien (0-4). Humiliés l’an passé au Matmut Atlantique (6-0), les Nîmois vont avoir du mal à s'y imposer. On devrait également avoir une rencontre fermée, Bordeaux n'ayant pas encore encaissé de but à domicile cette saison.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic Bordeaux Nîmes détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !