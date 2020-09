Pronostic Bordeaux Nice : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Bordeaux et Nice se cherchent

L'affiche du dimanche en début d'après-midi en Ligue 1 oppose Bordeaux à Nice. Le club bordelais a connu un été particulièrement agité avec du remue-ménage en coulisses. L'excellent Jean-Louis Gasset a pris en charge l'équipe mais le club ne va pas beaucoup mieux. Bordeaux a débuté la saison par un triste match nul face à Nantes (0-0). Les Girondins se sont ensuite imposés sur la pelouse d'Angers (0-2) dans une rencontre où ils ont été dominés. De retour au Matmut Atlantique, les hommes de Gasset ont partagé les points avec Lyon dans un nouveau match nul et vierge (0-0). Sans jouer brillamment, Bordeaux avait pris 5 points lors de ces 3 premiers matchs. En revanche, les Bordelais n'ont rien pu faire le week-end dernier à Bollaert face à des Lensois, supérieurs (2-1). De son côté, Nice fait partie des nouveaux ambitieux. Le club azuréen est passé dans une autre catégorie depuis son rachat par le milliardaire britannique Jim Ratcliffe. Cependant, ce changement de statut ne se confirme pas sur le terrain. Les Niçois connaissent un début de saison compliqué, malgré un bon départ avec des victoires sur Lens (2-1) et Strasbourg (0-2). Sans être convaincants, les hommes de Vieira avaient assuré l'essentiel en s'imposant. L'OGCN a ensuite connu des difficultés face à Montpellier (1-3) et le PSG (3-0). Nice doit resserrer sa défense au Matmut Atlantique et repartir de l'avant. Ce match s'annonce fermé entre une équipe de Bordeaux solide et une formation niçoise qui va tenter de se rassurer. Comme lors des deux derniers matchs à domicile de Bordeaux, on pourrait voir moins de 3 buts dans la rencontre comme cela a été le cas des 6 derniers duels entre les deux équipes.