Pronostic Bordeaux Nantes : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Bordeaux s’impose dans le derby de l’Atlantique face à Nantes

Les Girondins de Bordeaux sortent d'une saison décevante au niveau des résultats mais aussi du jeu proposé. Cette saison, Bordeaux fait plaisir à voir et offre des rencontres emballantes. Les hommes de Sousa n'ont pas été heureux de ne pas prendre des points face au PSG et Saint-Etienne. La défaite à Lille fut logique, tant les Nordistes sont solides à domicile. Les Girondins ont remporté une seule de leurs 4 dernières rencontres de championnat : le derby de la Garonne face à Toulouse (1-3). Les Bordelais veulent reprendre leur marche en avant dans un autre derby, celui de l'Atlantique face à Nantes. Cette semaine, Bordeaux s'est imposé en Coupe de la Ligue face à Dijon (2-0).

De leur côté, les Nantais ont explosé le Paris FC en Coupe de la Ligue (8-0). Les Canaris ont été plutôt heureux dans leurs résultats depuis la 1journée. Les défaites consécutives face à Metz et Monaco ont montré que sans cette efficacité, Nantes souffrait. En plein renouveau, une formation de Bordeaux qui propose un jeu plus enlevé que Nantes, peut être capable de casser le verrou nantais comme l'a fait Metz ou Monaco.