Pronostic Bordeaux Nantes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Nantes va chercher un résultat à Bordeaux

Après avoir connu de gros problèmes financiers lors de l'intersaison, Bordeaux vit un début de championnat compliqué. En effet, les Girondins pointent seulement en 1position avec 1 point d'avance sur le 1relégable et 3 sur le dernier. Depuis le départ de cette saison, les Bordelais n'ont remporté qu'une seule rencontre lors de leur déplacement à Geoffroy-Guichard face à une équipe stéphanoise au plus mal (1-2). Suite à cette victoire, Bordeaux avait aligné deux matchs nuls à Montpellier (3-3) et à domicile contre Rennes (1-1). En revanche, juste avant la trêve internationale, les Girondins sont retombés dans leurs travers en s'inclinant lourdement à Monaco (3-0). Auteur d'une bonne saison dernière, Hwang Ui-Jo confirme avec 3 buts inscrits et une passe décisive offerte.

Sauvé in extremis la saison passée lors des barrages face à Toulouse, le FC Nantes réalise un bien meilleur début de saison. En effet, les Canaris occupent la 9place, devant une formation comme l'Olympique Lyonnais. Les Canaris sont en forme et viennent de remporter 3 de leurs 4 dernières rencontres face à Angers (1-4), Brest (3-1) et Troyes (2-0). Alors en pleine confiance, les partenaires de Nicolas Pallois sont passés au travers à Reims (3-1) avant de se reprendre face à Troyes. Kombouaré peut compter sur un duo offensif percutant avec Ludovic Blas et Randal Kolo Muani. L'ancien Guingampais Blas (5 buts déjà) est certainement le meilleur joueur de son équipe depuis le début de saison, tandis que l'ancien parisien très remuant sur le front de l'attaque confirme tout son potentiel. Sur sa lancée, le FC Nantes devrait profiter des difficultés girondines pour accrocher un résultat au Matmut Atlantique.