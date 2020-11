Pronostic Bordeaux Montpellier : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Montpellier accroche un résultat à Bordeaux

Après 9 journées disputées, les Girondins de Bordeaux occupent la 12place du classement avec 12 points. Les hommes de Gasset ont pris 9 de ces 12 points dans leur Matmut Atlantique. Solide à domicile, Bordeaux n'a toujours pas encaissé le moindre de but dans son stade. Les Girondins seront revanchards car ils se sont lourdement inclinés le week-end dernier à Monaco (4-0). Dans leurs confrontations directes face à Montpellier, les Girondins restent sur trois matchs sans victoire (1 nul et 2 défaites) contre les Montpelliérains au Matmut Atlantique. De son côté, Montpellier a mis fin à une série de 4 matchs sans la moindre victoire en s'imposant à Saint-Etienne la semaine passée. L'ancien Dijonnais Stephy Mavididi a offert 3 points mérités à sa formation (0-1). Réputé pour être très fort à la Mosson, la bande à Der Zakarian se comporte bien en déplacement cette saison puisqu'elle n'a perdu qu'à une seule reprise, face à une formation de Rennes luttant pour le podium. De plus, pour cette rencontre, MDZ va pouvoir compter sur le retour de son maître à jouer Teji Savanier, suspendu depuis le déplacement à Monaco. Le club héraultais connaît quelques absences sur le plan défensif, avec Hilton et le Tallec mais possède toute son armada offensive. Revigoré par son succès dans le Forez, Montpellier devrait être en mesure d'accrocher au moins un nul à Bordeaux.