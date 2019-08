Pronostic Bordeaux Montpellier : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Montpellier peut accrocher un résultat à Bordeaux

Depuis qu'ils sont passés sous pavillon américain, les Girondins de Bordeaux connaissent de nombreuses difficultés sportives. Et depuis l’arrivée de Paulo Sousa en mars dernier, les Bordelais ont remporté seulement trois rencontres dont une en amical. Le club a fait venir Koscielny lors du mercato, et son expérience pourrait être utile pour stopper cette terrible série. Pour ses débuts en Ligue 1 cette saison, Bordeaux s’est lourdement incliné à Angers (3-1), malgré un but inscrit dès la 4minute par De Préville, un des rares joueurs à avoir donné satisfaction lors de la préparation.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Montpellier se montre régulier depuis que Michel Der Zakarian dirige l’équipe. Le club héraultais a en effet terminé dans la partie haute du tableau lors des 2 dernières saisons. A l’intersaison, le MHSC a perdu deux cadres, Benjamin Lecomte et Ruben Aguilar. Cependant, le duo offensif Delort-Laborde est toujours au club et devrait encore dynamiter l’attaque montpelliéraine. Derrière, le trio Congré-Hilton-Mendes, base de la réussite des Héraultais est toujours aussi performant malgré la défaite concédée à domicile (0-1) face à une équipe de Rennes déjà prête après son court revers en Trophée des Champions. A priori plus solide, Montpellier devrait accrocher un résultat face à un Bordeaux en plein doute dans un match avec moins de 4 buts.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecRetrouvez le Pronostic Bordeaux Montpellier détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !