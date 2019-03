Pronostic Bordeaux Montpellier : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Match fermé entre Bordeaux et Montpellier !

En match à retard de la 27journée, les Girondins de Bordeaux accueillent Montpellier ce mardi. Les dirigeants bordelais, suite au revers concédé à Nantes il y a 10 jours, ont décidé de licencier Ricardo et Eric Bédouet. Le club au scapulaire n'a pas pour le moment nommé son nouveau coach, qui sera le 3de la saison. C'est donc dans un climat particulier que Bordeaux va jouer cette rencontre. Sur une terrible série d'1 seule victoire au cours des 7 derniers matchs, Bordeaux a vu sa mécanique se casser. A domicile, Bordeaux est cependant sur une série de 4 matchs sans défaite et va tenter de prendre des points contre les Héraultais. 5 des 6 derniers matchs disputés au Matmut Atlantique ont offert peu de buts (moins de 3).

De son côté, Montpellier n'est pas au mieux et reste sur deux lourds revers face au leader parisien et face à la surprise rémoise. L'une des meilleures défenses de Ligue 1 vient de prendre 9 buts en 2 matchs alors qu'elle en avait seulement concédé 19 en 24 journées. La formation de Michel Der Zakarian a remporté un seul match en 2019 et, cela, face à une formation caennaise en chute libre. Pour cette rencontre, le coach montpelliérain espère une réaction de son équipe et notamment de son bloc défensif. On devrait donc voir une équipe de Montpellier revenir à ses premiers amours, et s'attacher à bien défendre. Pour ce match en retard entre deux équipes à la relance, nous voyons un match fermé avec moins de 3 buts.