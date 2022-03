Pronostic Bordeaux Montpellier : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Montpellier embête Bordeaux

Club phare du foot français, Bordeaux est en péril. Après avoir connu une intersaison marquée par un sauvetage sur le terrain la prise en main du club Gérad Lopez alors que Bordeaux était au bord de la faillite, les Girondins connaissent toujours des difficultés. En effet, à l'orée de cette journée, lles Bordelais sont derniers de Ligue 1 avec 4 points de retard sur le barragiste, l'AS Saint-Etienne et 5 sur Lorient, première formation non relégable. Dans une partie basse de tableau qui a vu le réveil d'équipes comme Troyes, Lorient ou Saint-Etienne, Bordeaux est quant à lui toujours en léthargie malgré le récent changement d'entraîneur. Arrivé l'été dernier, le Suisse Petkovic n'a pas survécu aux mauvais résultats du club et a été licencié au profit de David Guion. L'ancien Rémois n'a toujours pas remporté le moindre match à la tête de son équipe avec deux nuls face à Monaco et Clermont, pour des revers contre Troyes (0-2) au Matmut Atlantique et contre un PSG pourtant chahuté par son public dimanche dernier (3-0). Au contraire des autres équipes luttant pour leur maintien, Bordeaux ne semble pas avoir assimilé l'urgence de la situation, comme on a pu le voir avec un manque évident de réaction lors des dernières journées. Le club bordelais a pourtant recruté plusieurs joueurs lors du mercato hivernal avec des éléments expérimentés comme Guivalogui. De son côté, Montpellier cherche de la constance dans ses performances. Après un très bon passage en fin d'année 2021, le MHSC vit des heures compliquées puisqu'il n'a remporté qu'une seule rencontre lors des 6 dernières journées de Ligue 1. C'était sur la pelouse de Lorient (0-1) grâce à une réalisation du maître à jouer Téji Savanier. Depuis cette victoire, le club héraultais s'est incliné face à Rennes (2-4) et sur la pelouse de Nantes (2-0). Le week-end dernier, le club montpelliérain a réalisé une bonne prestation face à Nice (0-0) mais est tombé sur un excellent Benitez dans les buts des Aiglons. Ce dernier a notamment arrêté la panenka de Savanier à la suite d'une faute de Dante encore expulsé. Montpellier réussit plutôt bien à Bordeaux puisqu'il y est invaincu lors de ses 4 dernières visites. Avec le retour attendu des importants Mavididi et Mamadou Sakho, le MHSC devrait se faire plaisir ou au moins prendre un point face à une équipe bordelaise dans le dur.