Pronostic Bordeaux Monaco : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Bordeaux – Monaco : des buts de chaque côté

La Ligue 1 nous offre un classique du championnat de France avec l'opposition entre Bordeaux et l'AS Monaco. Sous la houlette de Paulo Sousa, les Girondins ont retrouvé des couleurs. Le club bordelais est en septième position à seulement 3 points de la seconde place. Avant la trêve, les Bordelais sont allés chercher un bon nul à Nice (1-1) et avaient quelques jours auparavant battu Nantes dans le derby de l'Atlantique. Le jeu proposé par les Girondins s'est nettement amélioré cette saison et les rencontres des partenaires de De Préville se finissent avec des buts en général.

De son côté, Monaco a connu un départ poussif, mais depuis le revers concédé à domicile face à Marseille, la machine monégasque va mieux. Le club princier a certes perdu à Montpellier et Saint-Étienne, mais a pris 15 points sur 21 possibles lors des 7 dernières journées. Le club est toujours en seconde partie de tableau, mais remonte progressivement. Cette bonne série de résultats est à mettre à l'actif du trio offensif composé de Ben Yedder, Slimani et du Russe Golovin. Ces trois joueurs se montrent décisifs presque à chaque rencontre. Le dernier succès obtenu face à Dijon (1-0) en Ligue 1 en est l'exemple avec une passe de Slimani pour le but de Golovin. Cette rencontre face à Bordeaux s'annonce ouverte avec des potentiels offensifs intéressants de chaque côté, nous voyons des buts pour les deux équipes.