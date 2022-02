Pronostic Bordeaux Monaco : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Monaco repart de l’avant face à Bordeaux

Après avoir vécu une fin de saison dernière étouffante avec le retrait des propriétaires et des menaces de relégation sportive ou extra-sportive, Bordeaux est lanterne rouge de Ligue 1. Le début d'année 2022 est très inquiétant puisque le club bordelais vient de perdre 4 des 5 matchs qu'il a disputés. Outre ces revers, les Bordelais ont notamment encaissé des « roustes » face à Rennes (6-0) et sur la pelouse de Reims (5-0). Ces claques auront eu pour conséquence le licenciement de Petkovic et l'arrivée de David Guion. Le nouveau technicien a du pain sur la planche mais tout est encore jouable dans cette partie de tableau puisque seulement 4 points séparent le 15du dernier. Au rayon des bonnes nouvelles, Bordeaux peut s'appuyer sur un duo très performant sur le plan offensif avec Hwang et Ellis qui ont inscrit 19 des 36 buts de leur équipe. La semaine passée, les deux attaquants ont marqué en vain face au Racing Club de Lens (3-2).

En face, Monaco a été stoppé dans sa progression le week-end dernier par une formation lorientaise venue chercher le nul à Louis II. Solide, l'ASM n'a pas été menacé mais a manqué de tranchant offensivement (score final 0-0). Depuis début novembre, les Monégasques se montrent nettement plus constants dans leurs performances avec seulement 2 revers concédés. De plus, les protégés de Philippe Clement sont en course sur tous les tableaux avec un 8e de finale d'Europa League et une demi-finale de Coupe de France face à Nantes à jouer en mars. Avec les Ben Yedder (21 buts toutes compétitions confondues cette sasison), Tchouameni, Volland ou Golovin, Monaco possède l'effectif pour être compétitif tous les 3 jours. Défensivement, le club du rocher reste sur trois rencontres sans avoir encaissé le moindre but. Vainqueur de ses 3 matchs précédents sa confrontation face à Lorient, Monaco devrait prendre le dessus sur une équipe bordelaise lanterne rouge.