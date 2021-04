Pronostic Bordeaux Monaco : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Monaco enfonce Bordeaux

15e de Ligue 1, Bordeaux joue avec le feu. En pleine crise sur et en dehors du terrain, le club au scapulaire n'a plus que 6 points d'avance sur le barragiste nîmois. Les hommes de Jean-Louis Gasset ont perdu 9 de leurs 11 derniers matchs, pour un nul contre des Marseillais ayant fini le match à 9 contre 11, et une seule victoire face à la lanterne rouge dijonnaise. La semaine passée, les partenaires de Koscielny se sont inclinés largement à Geoffroy-Guichard face à des Verts qui luttent pour leur maintien (1-4).

À l'orée de cette journée, Monaco joue encore le titre. L'ASM vient de remporter ses 3 dernières rencontres facilement et sans encaisser de buts, sur des scores impressionnants contre Saint-Étienne (4-0), Metz (4-0) et Dijon la semaine passée (3-0). De plus, le club du Rocher jouera les quarts de finale de la Coupe de France la semaine prochaine face à Lyon, et peut donc même encore rêver de doublé. En grande forme, les Monégasques devraient sur leur lancée pouvoir enfoncer un peu plus des Bordelais qui ont la tête sous l'eau.