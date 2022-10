Pronostic Bordeaux Metz : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Bordeaux sur sa lancée face à Metz

Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 12 autres sites vous permettent de parier sur ce Bordeaux - Metz :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L’affiche du samedi 15h en Ligue 2 nous propose une opposition entre deux relégués de Ligue 1, Bordeaux et Metz. Les Girondins ont vécu une saison dernière catastrophique qui s’est logiquement conclue par une descente. Cet été, la formation bordelaise est passée proche d’une nouvelle relégation administrative mais a finalement sauvé sa peau quelques jours avant le début de ce nouvel exercice. Soulagés, les Girondins ont remis le sportif au goût du jour en réalisant une excellente entame qui leur permet d’être leader à l’orée d’affronter le FC Metz. Depuis l’entame de saison, les hommes de David Guion n’ont perdu qu’à deux reprises face à Guingamp et à Saint-Etienne. Suite à son revers à Geoffroy-Guichard, les Bordelais ont repris leur marche en avant en dominant Dijon (2-1) et Laval lundi (1-2) avec un arbitrage favorable. Face aux joueurs de la Mayenne, les Girondins ont ouvert le score par Josh Maja, auteur de sa 6réalisation. De retour de blessure, Ellis a ensuite offert la victoire à son équipe.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le FC Metz a également été logiquement relégué de Ligue 1 mais ne rencontre pas la même réussite que son adversaire du jour en Ligue 2. Le club lorrain se montre top irrégulier dans ses performances. Incapables d’enchaîner deux victoires de rang, les Lorrains se retrouvent seulement en 9e position du classement avec 6 points de retard sur son adversaire. Sur une spirale négative de 3 matchs sans victoire avec des revers contre Guingamp et Bastia, pour un nul face au promu Annecy, Metz a renoué avec le succès lors de la dernière journée chez le mal classé Pau (0-1), avec une réalisation décisive de Ndiaye. A l’intersaison, la formation lorraine a perdu de nombreux joueurs et s’appuie désormais sur les Mikautadze, N’Doram, Maiga ou Traoré. Davantage régulier dans ses performances et à domicile, Bordeaux devrait poursuivre sur sa dynamique face à une équipe messine incapable d’aligner deux victoires de rang.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASHavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavecavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Bordeaux Metz encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !