Pronostic Bordeaux Metz : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Bordeaux - Metz : Les Girondins face au casse-tête messin

Dans la nouvelle affiche du samedi début d'après-midi en L1, les Girondins de Bordeaux reçoivent le FC Metz. Onzième de Ligue 1, le club bordelais se doit de jeter un œil sur ce qui se passe dans le bas du classement. En effet, avec 4 défaites et un nul lors des 5 dernières journées de championnat, le club bordelais peut rapidement se retrouver sous la menace des mal classés qui se sont révoltés lors des dernières semaines. Bordeaux possède un petit matelas d'avance de 10 points sur le premier relégable, mais se doit de prendre quelques unités de plus pour être définitivement à l'abri. Auteurs d'un début d'année 2021 convaincant, les Girondins n'y arrivent plus lors des dernières journées. Tenus en échec par l'OM, qui a évolué en infériorité numérique (9 contre 11) pendant 30 minutes, les hommes de Gasset se sont inclinés ce week-end sur le terrain de Nîmes (2-0), qui lutte pour son maintien. De plus, les Bordelais ne pourront pas compter sur leur défenseur suisse Benito, expulsé dans le Gard.

En face, Metz est l'une des agréables surprises de Ligue 1. Sans faire trop de bruit, le club lorrain se retrouve en 6position devant des formations comme le Stade rennais ou l'Olympique de Marseille. Un peu moins bien ces derniers temps avec des revers contre Saint-Étienne et Strasbourg, les Messins se sont repris ce week-end à l'Allianz Riviera de Nice (1-2) en profitant des fébrilités défensives azuréennes. Les hommes de Fred Antonetti se sont également qualifiés pour les 16de finale de la Coupe de France où ils affronteront Valenciennes. En pleine confiance au vu de son classement, le FC Metz semble en mesure d'accrocher au moins un nul en Gironde, face à des Bordelais à la peine et qui ont de nombreux problèmes d'affinités entre joueurs cette saison comme l'a confirmé Koscielny cette semaine.