Pronostic Bordeaux Lyon : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Lyon enchaîne à Bordeaux !

Le choc psychologique espéré du côté de Bordeaux avec le changement d'entraîneur et la nomination de Paulo Sousa n'a pas fonctionné. La victoire face à l'OM au Matmut Atlantique est le seul rayon de soleil bordelais des 9 dernières journées de Ligue 1, et les deux derniers déplacements à Saint-Etienne et à Nîmes se sont terminés sur des défaites logiques. Devant son public, Bordeaux aura à cœur de se racheter, mais fera face à un Olympique Lyonnais déterminé à valider sa place dans les 3 premiers. Alors que son équipe ne joue rien en cette fin de saison, Paulo Sousa prépare surtout l'exercice 2018-2019. De son côté, l'Olympique lyonnais a retrouvé les joies de la victoire vendredi dernier en s'imposant à domicile face à Angers (2-1). Les Rhodaniens, qui font face à la pression de l'OM et du voisin stéphanois pour la 3e place qualificative à la Ligue des Champions, ne peuvent plus se permettre de perdre bêtement des points dans cette dernière ligne droite. Avec un calendrier compliqué lors des journées à venir (réception de Lille et déplacement au Vélodrome), un succès est obligatoire en Gironde. Génésio devrait faire confiance aux vainqueurs d'Angers et notamment à Martin Terrier qui est à son avantage ces dernières semaines. Pour ce match avancé de la 34e journée de L1, Lyon pourrait ramener une victoire de Bordeaux.