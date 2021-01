Pronostic Bordeaux Lorient : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Bordeaux enfonce Lorient

Les Girondins de Bordeaux vivent ces dernières années des saisons moribondes, loin des grandes heures du club. Dans le ventre mou du championnat l'an passé, le club au scapulaire est de nouveau dans le milieu de tableau avec 10 points d'avance sur la zone de relégation et à 8 unités du Top 5. Les Bordelais ont connu un bon passage qui a coïncidé avec les excellentes prestations d'Hatem Ben Arfa. Malheureusement, pour les Bordelais, l'ancien Lyonnais est blessé et devrait manquer les rencontres des deux prochaines semaines. Battus pour son dernier match de l'année par Reims (3-1) au Matmut Atlantique, les Girondins sont allés prendre un point à Metz en milieu de semaine (0-0). Solide défensivement, Bordeaux pêche offensivement sans son maître à jouer mais va affronter la deuxième pire défense de Ligue 1.

Lorient vit des heures encore plus difficiles avec une 19place au classement général. Les Merlus avaient pourtant terminé l'année sur une note positive en arrachant un point à Nice, alors qu'ils avaient été menés de 2 buts (score final 2-2). Pour lancer l'année 2021, le club breton affrontait une formation monégasque ambitieuse. Les hommes de Christophe Pélissier ont été surclassés par ceux de Niko Kovac, qui sont repartis de Bretagne avec un large succès (2-5). De plus, l'air Girondin ne réussit guère à Lorient qui présente un bilan de 13 défaites et 4 nuls lors des 17 derniers déplacements à Bordeaux. Dans ce duel d'équipes pas au mieux actuellement, Bordeaux, qui jouera en plus à domicile, présente de meilleures garanties que le promu lorientais.