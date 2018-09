Pronostic Bordeaux Lille : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

2

Des buts à prévoir du côté de Bordeaux et de Lille

Bordeaux a réalisé une belle opération en s'imposant dimanche à Guingamp (3-1), succès qui a permis aux Girondins de sortir de la zone de relégation. Si cette victoire est la première de l'ère Ricardo, une rencontre plus compliquée attend Bordeaux ce mercredi face à des Lillois en pleine forme. Le dernier match au Matmut Atlantique avait offert une pluie de buts (3-3), et celui d'avant joué contre Monaco avait également vu des buts de chaque côté (victoire 2-1). Les Bordelais sont très performants offensivement avec notamment des ailiers virevoltants : Kamano, Kalu et Karamoh. La recrue estivale Cornelius sert de pivot aux flèches girondines, capables de marquer à tout moment. Par contre, la défense des Grenats se montre très fébrile et a toujours encaissé un but depuis le début du championnat.Les Girondins sont donc opposés à des Lillois qui occupent une deuxième place de Ligue 1 méritée. La formation de Christophe Galtier s'appuie sur son trio offensif Bamba-Ikoné-Pépé. Les rencontres du LOSC sont plaisantes et ouvertes. José Fonté et ses coéquipiers ont en effet réussi à marquer dans 4 des 6 rencontres qu'ils ont disputées. Au regard de la friabilité défensive girondine, il est fort probable que ce scénario se renouvelle au Matmut Atlantique. Les deux formations disposent de joueurs offensifs capables de faire la différence à tout moment, et nous voyons donc les deux équipes marquer sur ce Bordeaux - Lille.