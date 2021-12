Pronostic Bordeaux Lille : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lille réussit un coup à Bordeaux

En s'imposant à Troyes (1-2) lors de la dernière journée de championnat, Bordeaux est parvenu à sortir de la zone rouge et se retrouve désormais en 15e position avec 2 points d'avance sur le premier relégable. La saison bordelaise n'est pas de tout repos entre les problèmes financiers vécus par le club lors de l'intersaison et des résultats sportifs décevants. Le week-end dernier, les Girondins ont lancé leur campagne de coupe de France par un large succès sur l'équipe des Jumeaux de Zouasia (10-0). L'ancien Rennais Niang s'est fait plaisir lors de cette rencontre en inscrivant un quadruplé. Si Bordeaux ne connait pas les résultats escomptés, l'équipe girondine offre des rencontres spectaculaires avec près de 4 buts en moyenne par rencontre. A domicile, Bordeaux n'est pas au mieux cette saison en Ligue 1 avec un seul succès face à Reims (3-2). En face, Lille semble avoir enfin lancé sa saison. Champion de France en titre, le club nordiste a mis du temps à digérer son nouveau statut. Le succès obtenu en Ligue des Champions sur la pelouse du FC Séville semble avoir été le déclic tant attendu. En effet, depuis cette victoire, les Lillois sont invaincus. Cette excellente dynamique leur a permis de se qualifier pour les 8es de finale de la LDC où ils affronteront le champion d'Europe en titre, Chelsea. En Ligue 1, le LOSC occupe seulement la 11place du général. Les nombreux matchs nuls obtenus lors des dernières journées n'ont pas permis au club nordiste de progresser au classement. En revanche, ce week-end, les hommes de Gourvennec ont fait le taf en Coupe de France en dominant l'AJ Auxerre (3-1) avec une nouvelle réalisation de Jonathan David. Le buteur canadien (11 buts en Ligue 1 et encore buteur ce week-end en Coupe de France) est l'homme fort de ce début de saison. Sur une excellente dynamique, Lille a les armes pour s'imposer face à une formation bordelaise pas vraiment à l'aise à domicile.