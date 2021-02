Pronostic Bordeaux Lille : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lille s’en sort à Bordeaux

Dans une période chargée, Lille se déplace à Bordeaux dans le cadre de la 23journée de Ligue 1. Les Bordelais viennent de poser de nombreux soucis à l'Olympique Lyonnais lors de la dernière journée. Les Girondins, auteurs d'une excellente prestation, se sont inclinés lors de la dernière minute face aux hommes de Rudi Garcia (2-1). Cette performance confirme l'excellente forme des hommes de Gasset depuis le début d'année 2021. En effet, Bordeaux venait d'enchainer trois succès consécutifs face à Lorient (2-1), Nice (0-3) et Angers (2-1). De plus, le club bordelais a retrouvé Hatem Ben Arfa, de retour de blessure. Dixième de Ligue 1, le club bordelais espère poser des problèmes au club lillois. De son côté, le LOSC a profité ce week-end du faux-pas du Paris Saint-Germain pour prendre seul la tête de la Ligue 1. Les Lillois se montrent moins flamboyants depuis le début d'année, mais assurent l'essentiel, à savoir enchainer les victoires. Les hommes de Galtier viennent de s'imposer successivement face à Nîmes (0-1), Reims (2-1), Rennes (0-1) et Dijon (1-0). Ce week-end, les Nordistes ont largement dominé les débats face au club dijonnais mais ont seulement fait la différence sur une erreur défensive des Bourguignons. Ce déplacement à Bordeaux n'est pas des plus simples, mais Lille a montré à Rennes ou à Montpellier, ses aptitudes à se sortir des situations difficiles. Le leader de Ligue 1 devrait être en mesure de s'imposer en Gironde et confirmer ainsi sa première place au classement.