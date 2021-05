Pronostic Bordeaux Lens : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Bordeaux se fait peur face à Lens

En s'imposant contre un Stade Rennais réduit rapidement à 10 lors de la 35journée de Ligue 1, Bordeaux pensait avoir fait un grand pas vers le maintien. Sa défaite du week-end dernier à la Beaujoire face à Nantes (3-0) a totalement relancé la fin de championnat, car 6 équipes sont toujours concernées par la relégation. Actuellement, les Girondins comptent deux points d'avance sur Nantes et 4 sur Nîmes, mais leur dynamique négative peut laisser présager d'une fin désastreuse. En effet, les hommes de Jean-Louis Gasset vivent des heures difficiles entre l'incertitude qui entoure la vente du club et des performances sportives exécrables. Avec 12 défaites concédées lors des 15 dernières journées, Bordeaux possède un bilan de relégable et pourrait connaître une grosse déconvenue.

En face, Lens est au contraire l'une des agréables surprises de la saison en Ligue 1. Promu cette année, le club nordiste a réalisé un très bon exercice au point qu'il est toujours à la lutte avec Marseille et Rennes pour la 5place qualificative pour une compétition européenne. Les Sang et Or sont actuellement seulement devancés par les Marseillais à la différence de buts. Lors des 2 dernières journées, le club lensois s'est incliné face aux deux premiers du championnat à savoir le PSG (2-1) et Lille (0-3). Pas aidé par l'arbitrage dans le derby du Nord, Lens a, en plus de la défaite, perdu son défenseur Michelin expulsé. Avant ces deux derniers revers, le club lensois s'était montré très performant enchainant les bonnes prestations. Face à une équipe bordelaise en plein doute, le Racing Club de Lens semble en mesure de s'imposer et de conserver ses chances pour la 5place.