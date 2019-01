Pronostic Bordeaux Le Havre : Analyse, prono et cotes du match de Coupe de la Ligue

1

Bordeaux veut sa revanche face au Havre !

Trois jours seulement après s'être affrontés en Coupe de France, Bordelais et Havrais se retrouvent en quart de finale de la Coupe de la Ligue. Décevants face aux Normands (défaite 1-0), les Girondins devront réagir ce mercredi. Pour ce second match, Bédouet devrait effectuer des changements et aligner son équipe-type avec les probables titularisations de Karamoh, Poundje, Lerager, voire Cornelius. Eliminés de l'Europa League et de la Coupe de France, les Bordelais sont conscients qu'ils ne sont plus qu'à deux matchs d'une finale au Stade de France, et que cette Coupe de la Ligue constitue un objectif majeur. Les Normands ont mis fin à la série d'invincibilité bordelaise (10 rencontres) et restent eux sur 6 matchs sans défaite (4 victoires et 2 nuls). C'est donc en pleine confiance qu'ils vont aborder ce quart de finale, prêts à renouveler la performance du week-end. Les hommes d'Oswald Tanchot s'attendent cependant à une réaction des Bordelais, et ils ont été largement dominés dans le jeu en Coupe de France (1 seul tir cadré). Pour cette rencontre, la profondeur de banc girondine peut certainement être la clé du match. Nous voyons les Bordelais revanchards s'imposer et composter leur ticket pour la demi-finale.