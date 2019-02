Pronostic Bordeaux Guingamp : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

4

Bordeaux enfonce Guingamp !

Profitez d'un bonus ÉNORME de 150€ offert par ZEbet

Si vous souhaitez parier sur ce Bordeaux - Guingamp chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Dimanche dernier, es Girondins de Bordeaux ont mis fin à une série de 4 revers consécutifs en s’imposant dans le derby de la Garonne (2-1). Ce succès face aux Toulousains a permis aux hommes de Ricardo de prendre 11 points d’avance sur Dijon, barragiste. Ce derby a été marqué par le superbe but victorieux de Jimmy Briand. L’ancien Lyonnais va retrouver l’En Avant, qu’il a quitté dans des conditions particulières durant le mercato estival. Dans leur Matmut Atlantique, les Bordelais ont remporté leurs trois derniers matchs et vont tout faire pour faire perdurer cette série.chezen vous inscrivant⇒ ⇒⇐ ⇐Les Girondins sont opposés ce mercredi en match en retard à la lanterne rouge de Ligue 1, l’En Avant Guingamp. Vendredi, les Bretons se sont logiquement inclinés sur le terrain de l’Olympique Lyonnais (2-1) en ouverture de la 25e journée. La formation de Gourvennec a mathématiquement toujours ses chances mais compte désormais 6 points de retard sur le barragiste. De plus, ce déplacement en Gironde ne se présente pas sous les meilleurs auspices. En effet, Bordeaux est invaincu lors des 10 dernières confrontations disputées à domicile face aux Bretons avec surtout 9 victoires à la clé. Pour retrouver trace d’une victoire guingampaise à Bordeaux, il faut retourner à la saison 2000-2001 (avec une but de Bruno Rodriguez notamment). Pour ce match, nous voyons Bordeaux s’imposer et enfoncer Guingamp.- Misez votre 1er pari remboursé de 100€ sur ce pari- S'il est gagnant, vous remportez- S'il est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Que le pari soit perdant ou gagnant, vous pouvez récupérer encore 50€ de bonus supplémentaire !avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, dont un 1er pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecRetrouvez le Pronostic Bordeaux Guingamp encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les côtes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !