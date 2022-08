Pronostic Bordeaux Guingamp : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Bordeaux tient tête à Guingamp

La 5journée de Ligue 2 démarre avec une belle affiche entre ce qui semble être deux prétendants à la montée. Finalement maintenu en Ligue 2 par le CNOSF, Bordeaux est 3du classement et toujours invaincu. Après un match nul compliqué à domicile face à Valenciennes (0-0), les Girondins ont dominé Rodez en déplacement (0-3) et Niort à domicile (1-0). Lundi, dans un match pauvre en occasions, Bordeaux est allé chercher un seul point à Grenoble (0-0). Alors que la défense bordelaise était poreuse la saison passée, elle n'a pas encore concédé de but sur le début d'exercice. En face, Guingamp est 7, mais avec 1 seul point de retard sur Bordeaux. L'En Avant avait remporté ses deux premiers matchs de championnat (4-1 face à Pau et 1-2 à Laval) dans la lignée de leur belle préparation estivale, mais n'a pris qu'1 point sur les 2 dernières journées. En effet, les Bretons ont concédé un match nul et vierge à domicile face au Paris FC (0-0), avant de chuter à Caen (4-1). Deux contreperformances face à des équipes jouant a priori la montée, qui doivent embêter Stéphane Dumont et ses ambitions. Toujours invaincu et auteur de 4 clean sheets en 4 matchs sur le début de saison, Bordeaux pourrait au moins tenir le match nul ce samedi sur sa pelouse.