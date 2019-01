Pronostic Bordeaux Dijon : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Bordeaux veut confirmer face à Dijon

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 120€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Bordeaux - Dijon :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Les Girondins de Bordeaux ont réussi une belle opération mardi sur le terrain d’Angers en match de retard (victoire 1-2à. Les Bordelais peuvent s’estimer heureux car un nul aurait été plus juste. Costil a sorti un penalty de Reine-Adélaïde et Karamoh a donné la victoire aux Girondins à la 92minute. 12de Ligue 1 avec 25 points, les hommes de Bédouet sont invaincus lors des 4 derniers matchs de Ligue 1 au Matmut Atlantique et restent sur trois dernières belles prestations face au PSG (2-2) et Saint-Etienne (3-2), et même contre Amiens où ils auraient dû l'emporter (1-1, but encaissé dans les dernières minutes).enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Pour son premier match à la tête de Dijon, Antoine Kombouaré a vu ses hommes décrocher un bon nul face à Montpellier (1-1). Dans une lutte pour le maintien qui s’annonce intense avec le retour probable de Monaco à une position bien meilleure, les Bourguignons doivent engranger des points rapidement. Si le début de saison de Dijon déplacement avait été excellent avec deux victoires à Montpellier et Nice, le club n’a plus remporté depuis le moindre match hors de ses bases. Sur ce match, nous voyons une équipe de Bordeaux confirmer le succès obtenu à Angers face à des Dijonnais qui ont beaucoup de mal à l'extérieur.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavec, dont 60€ pour 20€ déposésavecavecavecRetrouvez le Pronostic Bordeaux Dijon détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !