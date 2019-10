Pronostic Bordeaux Dijon : Analyse, prono et cotes du match de Coupe de la Ligue

Bordeaux plus fort que Dijon !

Bordeaux accueille ce mardi Dijon dans le cadre des seizièmes de finale de la Coupe de la Ligue. Les Girondins sont actuellement à la 9place de Ligue 1. Les Bordelais ont été décevants ces dernières saisons mais semblent être sur la bonne voie. L'arrivée de Paulo Sousa, l'an passé, n'avait pas eu les résultats escomptés. Cette saison, les joueurs sont réceptifs à la philosophie de jeu du Portugais et proposent un jeu plaisant. Alternant victoires et défaites depuis le début de la saison, les Girondins ont perdu 3 de leurs 4 derniers matchs, mais c'était face à Paris, Lille et Saint-Etienne, soit 3 équipes du Top 4 de la saison passée.

En face, Dijon lutte pour sa survie dans l'élite. Les Bourguignons sont passés près de la relégation la saison passée (vainqueur du Barrages face à Lens) et sont actuellement derniers de L1. Le DFCO a connu un coup d'arrêt à Brest ce week-end en s'inclinant logiquement (2-0) après avoir réalisé une série de 4 matchs sans défaite, avec notamment des nuls face à l'OM et l'OL. Cette saison, Dijon s'est déjà incliné à domicile face à Bordeaux (2-0) et devrait mettre cette Coupe de la Ligue entre parenthèse pour se focaliser sur le maintien, alors que les Bordelais sont conscients que la Coupe de la Ligue est le moyens le plus rapide de décrocher un trophée et d'accéder à l'Europe.