Pronostic Bordeaux Dijon : analyse, cotes et pronos du match de Ligue 2

Bordeaux se reprend face à Dijon

Malgré tous ses ennuis administratifs de l'intersaison, Bordeaux réalise une entame sportive très intéressante. C'est d'ailleurs en tant que leader que les Girondins se déplaçaient à Geoffroy-Guichard le week-end dernier. Dans une rencontre ouverte, les Stéphanois ont profité de leur temps fort pour ouvrir le score. Ensuite, Bordeaux a poussé pour revenir mais a fait preuve de maladresse. Comme souvent dans ce genre de situation, Sainté en a profité pour accentuer son avance (2-0). Ce revers a fait glisser les Girondins en 4position du classement. Au rayon des bonnes nouvelles, David Guion a pu aligner ses recrues Barbet et N'Simba, finalement qualifiés. L'ancien latéral clermontois a livré une très bonne prestation offrant des caviars à ses partenaires et notamment à Bakwa, qui a pêché dans la finition. Ca était plus dur en revanche pour Barbet, tandis que, les Bordelais ont rapidement perdu Elis et Mwanga, révélation du début de saison. De son côté, Dijon a très bien démarré la saison avec 3 victoires et 2 nuls lors des 5 premières journées. Annoncé comme un candidat à la montée, le club bourguignon vit un passage délicat avec trois revers de rang face à Annecy, Bastia et Sochaux. Le week-end passé, Omar Daf retrouvait son ancienne équipe sochalienne et s'est incliné à domicile face à ses anciens protégés (0-2). Cette nouvelle défaite a fait reculer le DFCO en 9position. En forme en début de saison, le buteur Le Bihan à l'image de son équipe a calé lors des dernières journées. Ce déplacement à Bordeaux où Dijon ne s'est jamais imposé lors des 10 dernières années s'annonce une nouvelle fois compliqué. Piqués par leur revers à Saint-Etienne, les Bordelais vont vouloir se relancer face à une équipe dijonnaise sur une mauvaise série de résultats.