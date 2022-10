Pronostic Bordeaux Annecy : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Bordeaux fait le taf face à Annecy

Dans une Ligue 2 serrée à tous les échelons, la lutte pour les deux places offrant la montée en Ligue 1 bat son plein. En effet, pas moins de 5 équipes se retrouvent dans un mouchoir de poche puisque de Bordeaux (1) à Valenciennes (5), l'écart est seulement de 2 unités. Proche de la relégation administrative cet été, les Girondins ont su rebondir sur le plan sportif où ils réalisent une entame d'exercice très convaincante. Les hommes de David Guion s'appuient sur leur solidité pour acquérir leurs résultats. Bordeaux dispose de la 2meilleure défense de Ligue 2 avec seulement 7 buts encaissés. Après avoir battu le FC Metz (2-0), les Bordelais se sont cassés les dents en Corse face à Bastia (1-1) le week-end dernier. Le club girondin pensait avoir fait le plus dur en ouvrant le score à 10 minutes de la fin par Ignatenko mais s'est fait rejoindre sur le gong par l'équipe corse. Ce nul permet cependant à Bordeaux de reprendre la 1place du classement. De son côté, Annecy a été promu cette saison et s'attend à souffrir pour se maintenir. Actuellement, la formation haute-savoyarde se trouve aux portes de la relégation. En effet, Annecy occupe la 16e place avec le même nombre de points que le 1relégable. Après avoir perdu ses 3 premiers matchs de championnat, la bande à Laurent Guyot a connu un bon passage avec 5 journées sans la moindre défaite. Dernièrement, Annecy est retombé dans ses travers avec 3 revers lors des 4 dernières journées, sans marquer le moindre but. En revanche, au milieu de ce passage, les Hauts-Savoyards sont allés réaliser un exploit en Bretagne en prenant le meilleur sur Guingamp (0-4). Devant son public, Bordeaux devrait reprendre sa marche en avant et prendre le dessus sur un promu inconstant dans ses performances.