Pronostic Bordeaux Angers : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Pas de vainqueur entre Bordeaux et Angers

Profitez d'un bonus EXCLUSIF SoFoot de 110€ chez Netbet

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, vous pouvez profiter d'autres Bonus sur ce Bordeaux - Angers :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Les Girondins de Bordeaux ont enchaîné vendredi dernier une troisième défaite de rang face à l’Olympique Lyonnais (3-2). Les hommes de Paulo Sousa ont réussi une bonne prestation mais ont payé cher le carton rouge de Jovanovic, Dembélé crucifiant les derniers espoirs bordelais à quelques minutes du terme. Les débuts du coach portugais à la tête de l’équipe ne correspondent pas aux attentes. Face à Angers, le club girondin va tout d’abord tenter de se rassurer et mettre fin à cette série de défaite. Benchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Angers a pris un point face à Reims le week-end, résultat logique pour les champions du match nul en Ligue 1. Les hommes de Stéphane Moulin ont réalisé 6 nuls lors des 8 dernières journées. Le SCO est sauvé et se déplace à Bordeaux sans grande pression. L’an passé, les partenaires de Mangani étaient déjà repartis avec un point du Matmut Atlantique. Comme souvent avec Angers, un match nul des Angevins est possible face à des Bordelais qui n'a gagné qu'1 seul de ses 10 derniers matchs.- Vous obtenez un 1pari remboursé de 100€ + 10€ de bonus supplémentaires en EXCLU- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursé en paris gratuits !- Vous aurez aussi 10€ de bonus en + en EXCLU, que ce pari soit gagnant ou perdant.- A noter qu'un dernier Freebet de 5€ vous sera offert à la validation de votre compteavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Bordeaux Angers encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les côtes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !