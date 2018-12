Pronostic Bordeaux Amiens : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Bordeaux sur sa lancée face à Amiens !

L'OGC Nice est la dernière équipe à avoir battu les Girondins de Bordeaux. Depuis, les Bordelais ont enchaîne 9 matchs sans défaite et ont été tout prêts de se qualifier en Europa League après une entame européenne catastrophique. Lors de cette série, ils ont notamment battu l'ASSE, et fait un nul contre le PSG et Lyon. En milieu de semaine, les Grenats ont dominé Dijon (1-0) et ont validé leur ticket pour les quarts de finale. La formation d'Eric Bedouet dispose de très bons éléments offensifs dans le sillage de Cornelius, Kamano, Kalu ou Karamoh. Les Girondins sont d'ailleurs plus efficaces dans leur Matmut Atlantique que lors de leurs déplacements.

Amiens n'a pas connu la même réussite que Bordeaux en Coupe de la ligue et s'est logiquement incliné contre un OL remanié mercredi (3-2). Le club picard a pour particularité de voir tous ses matchs offrir un vainqueur cette saison (1 seul match nul, obtenu à Sainté). Les Amiénois restent sur une mauvaise série de 4 défaites sur leurs 5 dernières rencontres et ont du mal à développer du jeu. Pour cette rencontre, nous voyons des Girondins en grande réussite (4 victoire sur ses 5 derniers matchs) s'imposer à domicile.