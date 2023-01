Pronostic Bordeaux Amiens : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Bordeaux repart de l’avant face à Amiens

Relégué de Ligue 1, Bordeaux s'est rapidement adapté aux exigences de la Ligue 2 pour se retrouver à jouer la montée. En tête pendant de nombreuses semaines, la formation girondine a perdu plusieurs points en route lors des dernières journées qui lui ont coûté sa 1place et qui fragilise sa position pour la montée en L1. En effet, la bande à David Guion avait terminé sur un revers face à Nîmes (0-1) et un nul contre Pau (1-1) avant la Coupe du Monde. Pour son match de reprise, Bordeaux affrontait le leader havrais. Dans un match équilibré, la réussite a tourné du côté des Normands (1-0) qui ont donc accentué leur avance. Les Bordelais ont ensuite réagi en dominant une formation sochalienne engagée dans la course à la montée (2-1). Partis pied au plancher à d'Ornano face au Stade Malherbe de Caen mardi, Bordeaux est rentré au vestiaire avec une avance de 2 buts à la pause, grâce à un doublé de Maja, qui a pris les commandes du classement des meilleurs buteurs avec 10 réalisations. Ensuite, les Girondins n'ont pas su contenir la furia normande et ont perdu deux points (2-2). Lors de cette rencontre, le défenseur Michelin a été expulsé et manquera donc la réception d'Amiens.chez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, la formation picarde est calée dans le haut de tableau avec 4 points de retard sur Bordeaux. Les hommes de Philippe Hinschberger ont donc une très belle opportunité à saisir ce vendredi pour se replacer dans la course à la montée. Pour cela, les Picards vont devoir élever leur niveau car leurs récentes prestations ont plutôt été décevantes. En effet, en milieu de semaine, les Amiénois ont accroché le point du nul en toute fin de rencontre face à Guingamp au stade de la Licorne (1-1) sur une réalisation d'Arokodare. Avant cela, le club picard avait déjà laissé des points en route à Valenciennes (1-1) mais avait su profiter de la fébrilité d'une équipe lavalloise (3-0) pour prendre 3 points précieux. Entretemps, les partenaires de Gael Kakuta s'étaient fait surprendre en Coupe de France, aux tirs au but, par une équipe de Thaon évoluant en National 3. Vainqueur de 5 de ses 6 derniers matchs à domicile, et 2meilleure défense du championnat, Bordeaux devrait faire le taf face à Amiens comme il l'a fait face à Sochaux, et prendre ses distances avec un adversaire direct.