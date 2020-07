Pronostic Bologne Sassuolo : Analyse, prono et cotes du match de Serie A

Des buts de chaque côté entre Bologne et Sassuolo

Profitez de 150€ offerts chez ParionsSport (au lieu de 100€ habituellement)

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Bologne - Sassuolo :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Bologne et Sassuolo font partie des équipes qui ne jouent quasiment plus rien dans cette fin de saison. Les deux formations sont en milieu de tableau, séparées d’un point, avec 15 unités d’avance sur le premier relégable, et ont plutôt bien repris. Bologne s’est inclinée d’entrée face à la Juventus (0-2), mais a réagi face à Cagliari (1-1) et la Sampdoria (2-1). Sinisa Mihajlovic, ancien joueur de l’Inter, a vu son équipe réussir une très belle partie à Giuseppe Meazza. Ses protégés se sont imposés face à l’Inter (2-1) après avoir été menés. Bologne peut remercier ses deux joueurs gambiens, Musa Juwara et Musa Barrow, buteurs lors de cette rencontre.chezjusqu’au 8 juillet seulement⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Sassuolo a livré une nouvelle prestation riche en buts face à Lecce (4-2). Depuis la reprise, les rencontres des protégés de De Zerbi ont offert au moins 4 buts. Battu d’entrée par l’Atalanta (4-1), Sassuolo s’est parfaitement repris avec des nuls face à l’Inter (3-3) et Vérone (3-3), pour des victoires face à la Fio’ (1-3) et donc Lecce (4-2). Pour ce match entre deux équipes qui marquent et encaissent beaucoup (43 buts marqués et 47 encaissés pour Bologne, 55 marqués et 52 encaissés), il pourrait y avoir des buts des deux côtés, comme lors des 5 dernières rencontres de Sassuolo et les 3 dernières de Bologne.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parieravecavecavecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, sponsor d’Arsenalavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic Bologne Sassuolo encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !