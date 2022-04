Pronostic Bologne Sampdoria : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Bologne et Sampdoria dos à dos

Douzième de Serie A, Bologne reçoit la Sampdoria dans une rencontre qui intéresse la lutte pour le maintien. 12à l'orée de cette journée, la bande à Sinisa Mihlajovic, actuellement en soins, possède un petit matelas d'avance sur la relégation avec 12 points d'avance. Bologne souffre depuis plusieurs semaines avec seulement deux victoires lors des 15 dernières journées, contre Sassuolo (0-3) et la Spezia (2-1). Récemment, les Bolonais ont signé 3 nuls sur leurs 5 dernières rencontres, contre la Salernitana, le Torino et surtout contre le Milan AC le week-end dernier. Face au leader de la Serie A, l'équipe bolognaise a eu de la réussite car les Rossoneri ont tiré au but à 33 reprises. Dans cette équipe, on retrouve notamment les Soumarao, Medel, Barrow ou l'Autrichien Arnautovic.

En face, la Sampdoria est à la 16place avec seulement 7 points d'avance sur le premier relégable. A l'instar de Bologne, le club de Gênes n'est pas dans la meilleure forme de sa vie avec une seule victoire lors des 5 dernières journées face à une équipe de Venise, relégable. La semaine passée, la Samp' s'est inclinée à domicile contre une formation de la Roma (0-1) qui est engagée dans la course aux places européennes. Pour affronter Bologne, Giampaolo sera privé de son ailier danois Damsgaard et de l'attaquant expérimenté Gabbiadini. En revanche, le meilleur buteur du club, Caputo sera présent. Cette opposition entre deux équipes assez proches au classement et qui ne gagnent plus beaucoup pourraient s'achever sur un nul à grosse cote.