Pronostic Bologne Parme : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Pas de vainqueur entre Bologne et Parme !

En clôture de la 2journée de Serie A, Bologne accueille Parme. Le club entrainé par Sinisa Mihlajovic a terminé l’exercice précédent en 12position, sans être inquiété par la relégation. Le club a misé sur la continuité cet été et peut toujours compter notamment sur Barrow, Skorupski ou Medel. Lors de la première journée, Bologne s’est déplacé à San Siro pour défier l’AC Milan. Les partenaires de De Silvestri sont tombés sur un grand Zlatan Ibrahimovic, auteur d’un doublé, qui a offert la victoire aux Rossoneri (2-0). Les joueurs de Mihaljovic vont tout faire pour se reprendre face à Parme et prendre des points.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Parme a terminé juste devant Bologne, en 11position. Le club parmesan a décidé de tourner une page en se séparant de son entraineur Roberto D’Aversa qui avait repris le club en Serie C et qui l’avait fait monter en Serie A en 3 ans. L’ancien coach de Lecce, Roberto Liverani, lui a succédé. De plus, Parme a perdu la révélation de la saison passée, le suédois Dejan Kulusevski parti à la Juventus. Pour son premier match de la saison, Parme s’est incliné logiquement à domicile face au Napoli de Gattuso (2-0). La saison dernière, les deux confrontations entre Bologne et Parme se sont finies sur des scores de parité. Un nouveau match nul entre ces deux formations assez proches et battues logiquement sur leur premier match est possible et la cote énorme est à tenter avec votre 1pari remboursé en CASH offert par Winamax.- Vous obtenez un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecavecRetrouvez le Pronostic Bologne Parme détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !