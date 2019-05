Pronostic Bologne Naples : Analyse, prono et cotes du match de Serie A

Naples peut finir sur une victoire à Bologne !

Redevenu entraîneur bolognais (après une première expérience en 2008), Siniša Mihajlović a réussi l'exploit de sauver Bologne de la relégation. Le club a enchaîné les bonnes prestations depuis l'arrivée de l'ancien joueur de l'Inter en janvier 2019, en remplacement de Pippo Inzaghi. Le bilan de Bologne lors des 11 dernières journées est excellent : 7 victoires, 2 nuls et 2 défaites (face à l'Atalanta et le Milan AC). Le jeune italien Riccardo Orsolini a inscrit 5 buts lors des 8 dernières journées et a aidé sa formation à se maintenir. Pour ce dernier match, Bologne va évoluer sans la peur du résultat puisque le nul obtenu chez la Lazio (3-3) le week-end dernier leur a permis d'être mathématiquement sauvé.

De son côté, le Napoli est assuré d'être second de Serie A pour la deuxième année consécutive. Les hommes d'Ancelotti ne galvaudent pas pour autant cette fin de championnat. Les Napolitains restent sur 4 victoires consécutives et ont explosé l'Inter le week-end dernier (4-1). Pour cette dernière journée, le Napoli devrait enchaîner une 5e victoire consécutive en s'imposant face à une formation de Bologne relâchée suite à son maintien et qui a perdu ses 2 matchs joués face à des équipes du Top 5 sur sa bonne période.