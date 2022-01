Pronostic Bologne Naples : Analyse, cotes et pronostic du match de Serie A

Le Napoli se reprend à Bologne

Profitez de 100€ offert chez Betclic dès la fin du match :

Profitez de 100€ offert chez Betclic dès la fin du match :

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Bologne - Napoli :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Calé dans le ventre mou du classement, Bologne ne joue peut-être déjà plus grand-chose. Les hommes de Mihaljovic possèdent 11 points d’avance sur le premier relégable et semblent trop loin des places européennes. Bologne ne devrait pas connaître trop de difficultés pour conserver sa place en Serie A. Le club bolognais vit un passage compliqué en championnat, au cours duquel il n’a remporté qu’un seul succès face à Sassuolo (0-3) lors des 5 dernières journées. Le week-end dernier, Bologne a connu une nouvelle désillusion en s’inclinant sur la pelouse de Cagliari (2-1) qui lutte pour son maintien. Ces dernières semaines, Mihaljovic n’est pas épargné par les blessures ou les absences liées au Covid. Pour la réception de Naples, Bologne devrait de nouveau déplorer de nombreux absents.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le Napoli est installé dans le Top 4 de Serie A et met tout en œuvre pour conserver sa place. Partis sur les chapeaux de roue, lesont calé lors des dernières semaines, avec seulement 3 victoires lors des 10 dernières journées. Le week-end dernier, Petagna a permis au Napoli de retrouver les joies de la victoire face à la Sampdoria. Le club napolitain compte 5 points d’avance sur la Juventus, cinquième. En milieu de semaine, Petagna a de nouveau été décisif en égalisant à la dernière seconde face à la Fiorentina en Coupe d’Italie. Un Mertens aussi très en forme a également marqué, la Viola a fait la différence lors des prolongations (2-5). Le Napoli aura à cœur de se rattraper lors de ce déplacement à Bologne. Spalletti sera également privé de plusieurs joueurs car entre la CAN, les blessures et le Covid, les Anguissa, Koulibaly, Ounas, Insigne vont tous manquer ce rendez-vous, tandis qu'Osimhen devrait faire une reprise en douceur et démarrer sur le banc. Déterminé à retrouver une dynamique en Serie A et performant à l’extérieur (6 victoires en 10 déplacements), Naples devrait ramener les 3 points de Bologne.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecavecavecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Bologne Napoli détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !