Pronostic Bologne Milan AC : Analyse, prono et cotes du match de Serie A

Réaction attendue pour le Milan AC à Bologne

Bologne lutte pour le maintien cette saison. 18et premier relégable, les hommes de Pippo Inzaghi sont à 2 points de l’Udinese (17) et à 5 points de la 14place. Une victoire face auxleur permettrait de sortir de la zone de relégation et de s’approcher du ventre mou de la Serie A. Bologne reste cependant sur une série de 8 matchs sans victoire en championnat, son dernier succès remontant à fin septembre avec la venue de l’Udinese (2-1).enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Milan a vécu une semaine difficile. Incapables de battre le Torino à San Siro, les Milanais se sont ensuite lourdement inclinés face à l’Olympiakos en Europa League. Ce revers a précipité leur élimination alors qu’un nul les aurait qualifiés. Désormais focalisés sur la Serie A, lessont dans l’obligation de réagir face à une formation luttant pour le maintien. Gattuso, sous pression, espère le réveil d’Higuain, dont le dernier but remonte au mois d’octobre. En Serie A, les Milanais ont seulement perdu à deux reprises en déplacement, face à deux grosses écuries : le Napoli (3-2) et l’Inter (1-0). Pour cette rencontre, nous voyons des Milanais réagir et s’imposer face à une faible formation de Bologne.- Vous obtenez un 1er pari remboursé de 100€ + 10€ de bonus supplémentaires en EXCLU- Misez votre premier pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursé en paris gratuits !- Vous aurez aussi 10€ de bonus en + en EXCLU, que ce pari soit gagnant ou perdant.- A noter qu'un dernier Freebet de 5€ vous sera offert à la validation de votre compteavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre premier pari soit gagnant ou perdantavecavec, dont 60€ pour 20€ déposésavecavecavecavec