Pronostic Bologne Lecce : Analyse, prono et cotes du match de Serie A

Bologne renoue avec le succès face à Lecce !

Calé en milieu de tableau, Bologne est assuré de son maintien et est trop loin pour jouer l'Europe. Le manque d'enjeu dans cette fin de saison explique peut-être les résultats décevants des dernières journées. Le club de Sinisa Mihaljovic reste sur 5 matchs sans la moindre victoire. Néanmoins, le calendrier n'était pas simple avec au programme le Milan AC, Sassuolo, le Napoli, Parme et l'Atalanta. En milieu de semaine, les partenaires de Palacio se sont inclinés sur le plus petit des scores face à l'Atalanta (1-0). En face, Lecce joue sa survie à 3 journées de la fin. Les hommes de Liverani se sont imposés en milieu de semaine face à Brescia (3-1), condamné à la descente. Avec 4 points de retard sur le Genoa et 3 matchs à jouer, Lecce doit s'imposer ce dimanche pour rester en course. La prise de risques pourrait être profitable à Bologne lors des contres. Dans cette affiche importante en vue du maintien, Bologne peut renouer avec le succès et doucher les espoirs de Lecce.