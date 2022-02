Pronostic Bologne La Spezia : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

La Spezia accroche un résultat à Bologne

Auteur d’une première partie de saison encourageante, Bologne souffre depuis la reprise. En effet, les hommes de Mihaljovic sont sur une terrible série de 4 défaites et un nul en 2022. Les joueurs de Bologne se sont inclinés contre Cagliari (2-1), le Napoli (0-2), Vérone (2-1) et le week-end dernier sur la pelouse de la Lazio (3-0), pour un maigre point obtenu face au promu Empoli (0-0). Ce mauvais passage de 5 matchs sans victoire a fait glisser Bologne en seconde partie de tableau à la 13position. Cependant, les partenaires d’Arnautovic comptent toujours 7 points d’avance sur la zone de relégation. Le dernier succès des protégés de Sinisa Mihaljovic remonte au mois de décembre lors de leur déplacement à Sassuolo (0-3).enchezavec le code SOFOOT⇒ ⇒⇐ ⇐En face, La Spezia a connu une dynamique inverse avec une première partie de saison très moyenne et un début 2022 nettement plus convaincant. En effet, les hommes de Thiago Motta ont remporté 4 de leurs 7 derniers matchs en Serie A avec notamment des succès convaincants en déplacement sur les pelouses du Napoli (0-1) et du Milan AC (1-2). Cette dynamique positive a permis à la Spezia de prendre quelques longueurs d’avance sur Cagliari, première formation relégable. En revanche, les partenaires de l’ancien Toulousain Antiste se sont inclinés lundier dernier sur leur pelouse face à la Fiorentina (1-2). Au regard de la forme des deux équipes, la Spezia semble en mesure de ramener un résultat de Bologne.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Bologne La Spezia détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !