Pronostic Bolivie Venezuela : Analyse, prono et cotes du match de la Copa América

Le Venezuela vise la qualif face à la Bolivie

Dans un groupe A qui comprend également le Brésil et le Pérou, la Bolivie faisait figure de Petit Poucet, un statut confirmé par le résultat des deux premiers matchs puisque les Boliviens se sont inclinés face à la(3-0) et contre(3-1). La Bolivie a toujours un mince espoir d'accrocher une troisième place qui lui offrirait peut-être une place en quart. Cependant, la dynamique actuelle de 9 matchs sans victoire et de 5 défaites consécutives ne laisse présager un scénario défavorable pour les Boliviens. De plus, la Bolivie affronte une surprenante équipe du Venezuela. Large vainqueur de l'Argentine (3-1) en amical en mars dernier, le Venezuela a pour l'instant tenu tête aux deux favoris du groupe : le Brésil (0-0) et le Pérou (0-0). Une victoire face à la Bolivie assurerait certainement une place en quart à la bande de Salomon Rondon, a priori pisté par l'OM. Solide défensivement, la sélection vénézuelienne profite du point d'appui offert par Rondon pour se créer des opportunités et pourrait même jouer cette fois à deux devant avec la rentrée de l'excellent Josef Martinez (ex-Torino qui fait les beaux jours d'Atlanta en MLS). Le Venezuela a montré de bonnes choses récemment et nous les voyons s'imposer face à la modeste Bolivie.