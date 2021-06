Pronostic Bolivie Venezuela : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022

Le Venezuela va chercher un résultat en Bolivie

Dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde 2022 dans la zone CONMEBOL, la Bolivie reçoit le Venezuela. Absente des Coupes du Monde depuis sa participation au Mondial américain de 1994, la Verde semble de nouveau mal partie pour se qualifier pour la prochaine édition. En effet, la sélection bolivienne a déjà disputé 4 rencontres pour un bilan de trois défaites face au Brésil (5-0), l'Equateur (2-3) et l'Argentine (1-2), pour un nul au Paraguay (2-2). Plus mauvaise défense des qualifications, la Bolivie compte habituellement sur les matchs à domicile, disputés à plus de 3.700 mètres d'altitude pour accrocher des résultats. En face, le Venezuela est lui aussi en mauvaise posture dans ces qualifications. En effet, la sélection vénézuélienne occupe la 8e place avec 3 points. En revanche, la sélection vénézuélienne n'est qu'à 3 unités de la 5e place, qui permet de disputer un barrage de qualification. Dans son histoire, le Venezuela n'a jamais participé à une phase finale de Coupe du Monde. Lors de cette campagne, les partenaires de Rincon et Rondon se sont inclinés face à la Colombie (3-0), le Paraguay (0-1) et le Brésil (1-0). Par contre, lors de leur dernière rencontre, les Vénézuéliens se sont défaits du Chili (2-1) grâce à des réalisations de Mago et de l'incontournable Rondon. Revigoré par ce succès, le Venezuela semble en mesure d'accrocher au moins un nul face à une sélection bolivienne limitée.