Pronostic Bolivie Uruguay : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022

L’Uruguay tombe dans le piège bolivien

La course au Mondial 2022 bat son plein aux 4 coins de la planète. En Amérique du Sud, les sélections se livrent une féroce bataille, où seul le Venezuela semble n'être plus dans le coup. En effet, seulement 4 points séparent le 4, le Chili, du 9, la Bolivie. La Bolivie est toujours dans le coup grâce à ses prestations à domicile où elle profite de son habitue des hautes altitudes pour faire la différence. Les Boliviens comptent s'appuyer sur ce point fort lors de la réception de l'Uruguay, pour rattraper un adversaire direct. Lors de la dernière journée, la sélection bolivienne a confirmé ses difficultés loin de ses bases en s'inclinant au Pérou (3-0) en encaissant trois buts dans la 1période. En revanche, la Bolivie reste sur 4 bons résultats à domicile avec un nul contre la Colombie (1-1) et trois victoires face au Venezuela, le Pérou et le Paraguay.

L'Uruguay est prévenu et s'attend à un déplacement compliqué à La Paz, d'autant plus que les derniers résultats sont loin d'être satisfaisants avec plusieurs défaites consécutives face à l'Argentine par deux fois et contre le Brésil. Les hommes d'Oscar Tabarez ont effectué une mauvaise opération comptable en fin de semaine dernière en s'inclinant à domicile face à l'Argentine (0-1), puisque la Céleste se retrouve désormais hors des places destinés aux qualifiables. La situation n'est pas critique car les partenaires de Suarez comptent le même nombre de points que le 4, le Chili. Pour repartir de l'avant, l'Uruguay compte sur ses cadres habituels que sont les Gimenez, Godin, Caceres, Muslera, Vecino, Betancur, Torreira, Nandes ou Suarez. Les grands absents sont Cavani et Valverde du Real Madrid. A domicile, la Bolivie pourrait cependant réserver un mauvais sort à une Uruguay pas au mieux lors des derniers matchs.