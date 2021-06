Pronostic Bolivie Uruguay : Analyse, cotes et prono du match de la Copa América

L’Uruguay se replace face à la Bolivie

Profitez de 250€ offerts chez ParionsSport (au lieu de 150€ habituellement)

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Bolivie - Uruguay :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La Bolivie est actuellement l'une des sélections les plus faibles du continent sud-américain. En effet, lan'a gagné 3 de ces 32 dernières rencontres, face à de modestes équipes : Haïti, Myanmar et le Venezuela. Après avoir connu une dernière édition catastrophique avec 3 défaites en autant de rencontres, les Boliviens occupent déjà la dernière place de leur groupe de cette Copa América. Pour débuter cette compétition, la Bolivie s’est lourdement inclinée face au Paraguay (3-1). Un peu mieux lors de son 2match, la Verde a tout de même été dominée par le Chili (1-0). Avec 0 point au compteur après deux journées, la Bolivie pourrait être éliminée si elle s’inclinait contre l’Uruguay.chezpendant l'Euro !⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, l'Uruguay connaît un départ poussif lors de cette Copa América et espère se refaire lors de cet affrontement avec l’adversaire le plus faible du groupe. En effet, les Uruguayens se sont inclinés pour leur entrée en lice face à l’Argentine de Léo Messi (1-0). Menée ensuite au score par le Chili, laa égalisé sur un but contre son camp de Vidal (score final 1-1). Ce point permet actuellement à l’Uruguay d’être 4sur 5, mais cette place l'enverrait affronter le grand favori brésilien en quart. Au niveau de l’effectif, Oscar Tabarez peut s’appuyer sur ses meilleurs éléments puisque les Suarez, Cavani, Valverde ou Godin sont bien présents. Vainqueurs de ces 2 dernières confrontations face à la Bolivie avec un écart d’au moins deux buts, l’Uruguay devrait être en mesure de rééditer cette performance pour espérer éviter le Brésil en 1/4.pendant l'Euro.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.- Vous bénéficiez également de 100€ remboursés sur vos prochaines mises.avecavecavecavecqui vous offre 200€ de bonus au lieu de 150€avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Bolivie Uruguay détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !