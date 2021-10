Pronostic Bolivie Paraguay : Analyse, cotes et prono du match éliminatoire de la Coupe du Monde 2022

La Bolivie contrarie le Paraguay

83e nation au classement FIFA, la Bolivie est certainement la sélection d’Amérique du Sud la plus modeste. Cependant, malgré sa supposée faiblesse, lamontre quelques bonnes dispositions lors des éliminatoires pour le Mondial 2022. En effet, malgré son avant-dernière position au classement, la Bolivie ne compte que 3 points de retard sur le 6qui n’est autre que le Paraguay. Si la qualif’ pour le Mondial 2022 paraît inaccessible, la Verde joue sa carte à fond, comme elle l’a démontré lors du dernier match en dominant le Pérou (1-0) sur une réalisation de Ramiro Vaca, milieu de Beerschot, alors que la sélection bolivienne évoluait en infériorité numérique depuis l’expulsion de Henry Vaca. Ce succès confirme que la Bolivie est très performante à domicile, où son expérience de jouer des rencontres à très haute altitude lui permet de contrarier ses adversaires. Laa notamment pris des points lors de ses 3 dernières réceptions face au Venezuela (3-1), la Colombie (1-1) et le Pérou (1-0).enchezavec le code SOFOOT⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Paraguay a laissé passer une belle opportunité de revenir sur la place de barragiste occupée par la Colombie. En effet, las’est inclinée ce week-end sur le terrain d’une sélection chilienne (2-0) pourtant pas au mieux lors des derniers mois. Les hommes d’Eduardo Berizzo accusent désormais 3 points de retard sur la Colombie et 4 sur l’Uruguay et l’Equateur. Solide lors du début de ces éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022, le Paraguay a montré quelques signes de faiblesse lors des derniers matchs avec notamment 3 revers lors des 6 dernières journées. En déplacement, la sélection paraguayenne n’est pas au mieux dans ces éliminatoires avec un seul succès obtenu face au Venezuela, lanterne rouge du classement. Coriace à domicile, la Bolivie devrait donner du fil à retordre au Paraguay pour accrocher au moins un match nul, grâce à son attaquant Marcelo Martins Moreno qui est en tête du classement des buteurs de ces éliminatoires.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Bolivie Paraguay encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !